Тексты, которые продают, говорят, исполняют желания.

Здравствуйте! Рада, что заглянули ко мне.

Меня зовут Екатерина. Копирайтинг мне нравится до жути. Не пишу «тошнотных» простыней непонятным языком, попусту «не лью воду».

Точна, как швейцарские часы. Задание выполняю в срок, пусть хоть потоп.

Уникальные мозги и руки (да, я скромна:)) рождают уникальные на 100% тексты.

Пишу по ТЗ, а не ХЗ. Но добавлю изюма или перца на усмотрение заказчика. Это я люблю!

Дружу с «Тургеневым», у него «0» претензий ко мне.

С Главредом на «ты», ставит «9-10». От любви или по блату, не поняла пока;)

Чем могу помочь:

Копирайтинг — 100 руб./тсбп.

Рерайтинг — 60 руб./тсбп.

Продающие, seo, тексты для рассылок и соц.сетей — зависит от сложности и объема.

Если вам нужен текст еще вчера — готова срочно писать без сна и еды, но за двойную плату, чтоб потом откормиться и отоспаться.

Скидки 10%:

- постоянным заказчикам;

- на «опт» от 5 текстов;

- именинникам на заказ в день рождения + открытка в подарок;

- детям до 5 лет — бесплатно.

Пишите сюда

ВКонтакте: https://vk.com/id31112299

Telegram: @KatyaMaly