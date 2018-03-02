Здравствуйте! Рада, что заглянули ко мне.
Меня зовут Екатерина. Копирайтинг мне нравится до жути. Не пишу «тошнотных» простыней непонятным языком, попусту «не лью воду».
Точна, как швейцарские часы. Задание выполняю в срок, пусть хоть потоп.
Уникальные мозги и руки (да, я скромна:)) рождают уникальные на 100% тексты.
Пишу по ТЗ, а не ХЗ. Но добавлю изюма или перца на усмотрение заказчика. Это я люблю!
Дружу с «Тургеневым», у него «0» претензий ко мне.
С Главредом на «ты», ставит «9-10». От любви или по блату, не поняла пока;)
Чем могу помочь:
Копирайтинг — 100 руб./тсбп.
Рерайтинг — 60 руб./тсбп.
Продающие, seo, тексты для рассылок и соц.сетей — зависит от сложности и объема.
Если вам нужен текст еще вчера — готова срочно писать без сна и еды, но за двойную плату, чтоб потом откормиться и отоспаться.
Скидки 10%:
- постоянным заказчикам;
- на «опт» от 5 текстов;
- именинникам на заказ в день рождения + открытка в подарок;
- детям до 5 лет — бесплатно.
Пишите сюда
ВКонтакте: https://vk.com/id31112299
Telegram: @KatyaMaly