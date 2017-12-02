Лампово и модно!
С удовольствием поработаю над вашими проектами! (В данный момент, также интересуюсь работой на постоянной основе!)
Если Вам нужен креативный и добросовестно выполненный дизайн - Вы по адресу!
Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10ZgN5AKpbeKj2s284kOaxatlG8o03pZ6
--- О подходе и гарантиях ---
+ Опыт работы дизайнером - 4 года, гарантирую качество и выполнение задачи в срок
+ Работал над базой дизайнов веб-магазина " websitetemplates.bz "
+ Всегда на связи, пишите в любое время (контакты ниже)
+ Работаю на результат, предоставлю свежий взгляд на дизайн.
+ Обсуждаю всё детально, учитываю пожелания!
! Работаю по предоплате 50% от оговоренной суммы проекта !
Жду Вас:
E-mail: [email protected]
Skype: dantearcava1996
Viber: +380956346527
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$111
10 баллов
6 лет назад
Артур молодец ! Оперативно реагирует на все замечания ! Продолжаем сотрудничать по новым проектам !
Ответный отзыв
Иван оплатил часть проекта, но потом долго не выходил на связь и пропал, проект мы так и не завершили. Но в остальном человек грамотный и спасибо за ту работу, которую мы вместе выполнили!
$4
10 баллов
6 лет назад
Все отлично
$12
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Спасибо
$26
10 баллов
6 лет назад
Очень качественно выполнил поставленную задачу. Справилась в оговоренный срок, даже с учетом доработок. Работа получилась интересная, качественная на высоком профессиональном уровне и со вкусом. С Артуром было очень приятно общаться, он понимал пожелания с полуслова и принимал все корректировки. Рекомендую как творческого и профессионального графического дизайнера! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Спасибо Антону за проект, быстро и без запинок сработались ) В результате получился легкий, современный дизайн. Также спасибо за своевременную оплату и четко поставленные корректировки. Рекомендую Антона как отзывчивого, профессионального заказчика!
$10
8 баллов
6 лет назад
Остался доволен
Ответный отзыв
Всё добренько
Дизайн сайтов
20 отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
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