Лампово и модно!

С удовольствием поработаю над вашими проектами! (В данный момент, также интересуюсь работой на постоянной основе!)

Если Вам нужен креативный и добросовестно выполненный дизайн - Вы по адресу!

Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10ZgN5AKpbeKj2s284kOaxatlG8o03pZ6

--- О подходе и гарантиях ---

+ Опыт работы дизайнером - 4 года, гарантирую качество и выполнение задачи в срок

+ Работал над базой дизайнов веб-магазина " websitetemplates.bz "

+ Всегда на связи, пишите в любое время (контакты ниже)

+ Работаю на результат, предоставлю свежий взгляд на дизайн.

+ Обсуждаю всё детально, учитываю пожелания!

! Работаю по предоплате 50% от оговоренной суммы проекта !

Жду Вас:

E-mail: [email protected]

Skype: dantearcava1996

Viber: +380956346527