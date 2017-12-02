dantearcava1990

Артур dantearcava1990

 
27 летУкраина/Николаев
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Лампово и модно!

С удовольствием поработаю над вашими проектами!  (В данный момент, также интересуюсь работой на постоянной основе!)

Если Вам нужен креативный и добросовестно выполненный дизайн - Вы по адресу!

Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10ZgN5AKpbeKj2s284kOaxatlG8o03pZ6

--- О подходе и гарантиях ---

 + Опыт работы дизайнером - 4 года, гарантирую качество и выполнение задачи в срок 

 + Работал над базой дизайнов веб-магазина " websitetemplates.bz "

 + Всегда на связи, пишите в любое время (контакты ниже)

 + Работаю на результат, предоставлю свежий взгляд на дизайн.

 + Обсуждаю всё детально, учитываю пожелания!

! Работаю по предоплате 50% от оговоренной суммы проекта !

Жду Вас:

E-mail:  [email protected]

Skype:  dantearcava1996

Viber:  +380956346527

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$111
10 баллов
6 лет назад
Стильный и удобный дизайн для интернет магазина
Артур молодец ! Оперативно реагирует на все замечания ! Продолжаем сотрудничать по новым проектам !
Иван оплатил часть проекта, но потом долго не выходил на связь и пропал, проект мы так и не завершили. Но в остальном человек грамотный и спасибо за ту работу, которую мы вместе выполнили!
Ответный отзыв
Color-booms
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Дизайн баннера 700х1000px
Все отлично
+_+
Ответный отзыв
dkazankov
Дмитрий 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Создание новогоднего изображения
+
Спасибо
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$26
10 баллов
6 лет назад
Дизайн Лендинга
Очень качественно выполнил поставленную задачу. Справилась в оговоренный срок, даже с учетом доработок. Работа получилась интересная, качественная на высоком профессиональном уровне и со вкусом. С Артуром было очень приятно общаться, он понимал пожелания с полуслова и принимал все корректировки. Рекомендую как творческого и профессионального графического дизайнера! Рекомендую!!!
Спасибо Антону за проект, быстро и без запинок сработались ) В результате получился легкий, современный дизайн. Также спасибо за своевременную оплату и четко поставленные корректировки. Рекомендую Антона как отзывчивого, профессионального заказчика!
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$10
8 баллов
6 лет назад
Баннеры для КМС
Остался доволен
Всё добренько
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
20 отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
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