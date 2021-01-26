Доработать верстку/тему на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка916 просмотров
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Здравствуйте,

Нужен Исполнитель в Украине!

Доработать тему на WP:

Исправить, доработать, протестировать, установить и протестировать на хостинге клиента.

Фрилансер должен быть открытым к доработке мелких багов не по ТЗ.

От Вас сроки, цены, вопросы по ТЗ, будем обсуждать.

Оплата на карту в гривне.

Подробный ТЗ по ссылке, прошу писать цены просмотрев его:

https://www.figma.com/file/WDOzBiTSGhdG1imKf5TBuB/%D0%A2%D0%97?node-id=0%3A1

WordPress
3 года назад
dantearcava1990
Артур 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад