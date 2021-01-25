Нужно сделать натяжку верстки на CMS WordPress, или ModX или OpenCart.

Верстка готова, ссылка в описание ТЗ.

А также примеры работ и предложения на какую cms (из перечисленных) готовы интегрировать.

Техническое задание тут: https://docs.google.com/document/d/16P-z2qgQKEHJwWrDN-0Jy5NK0F-xgOVLoQY4MXdksRE/edit?usp=sharing

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту