Программист PITON 2. исправление ошибок, поддержка проекта.

Сам плагин находится по ссылке https://gitlab.com/tap2pay/woocommerce-gateway Плагин для платежного сервиса в woocommerce Как сейчас сделано https://twitchbooster.com/checkout/?add-to-cart=2889 Задача, чтобы при кнопке place order сразу запускался процесс приема платежа без перехода на другую страницу, через виджет плагина.