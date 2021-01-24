Доработка Сайта На Вордпрес

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок1117 просмотров
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Здравствуйте, нужно осовременнить и доработать сайт на вордпрес

Конкретнее:

Обновить тексты сайта, прайс, добавить всплывающие фишки по верстке, установить фотографии/иконки/картинки

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3 года назад
guest_15715682654813
4 года в сервисе
Был
2 года назад