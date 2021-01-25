Автоматизировать обработку заказов через сайт на Wordpress

Работа с сайтом на WP https://zakupy39.ru Надо продумать и настроить удобное и простое оформление и ведение заказа как для клиента, так и для менеджера.

У клиента есть 3 варианта сделать заказ:

1. Заказ по ссылке https://zakupy39.ru/forma-zakaza

2. Мейлфорвардинг https://zakupy39.ru/mailforwarding-iz-polshi

3. Заказ через интернет-магазин

Данный заказ касается отработки первых 2-x вариантов. Нужно чтобы клиент мог вносить определенные данные (например трек-номер при мейлфорвардинг), должна быть смена статусов после действий администратора и клиента. Чтобы клиенту при закрытии заказа (когда получил) приходило автоматически напоминание оставить отзыв на яндекс и гугл. Это только часть того, что надо.

Не хочу в публичный доступ выкладывать подробности работы, тем кто отзовется вышлю последовательность действий, как работаю сейчас.

Надо по максимуму автоматизировать и всю работу по заказам, перенести в WP. Не надо связывать с бухгалтерией. Для начала надо совместно составить ТЗ. Не знаю всех возможностей, сложно мне продумать детали, поэтому с ТЗ по проекту также нужна помощь. Лучше бы

созвониться и голосом обсудить как бы это могло выглядеть.