Добавить блок на главную стр (Drupal)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки753 просмотра
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На главную стр. добавить новый блок - Панно в наличии

При клике на фото она увеличивается (Pup up)

Кнопка купить - это обычная форма заявки

Страница с панно и вывод кнопки в меню - Панно в наличии - http://joxi.ru/KAgMaveFEqBpYm 

http://joxi.ru/LmG3BXJCwkXq5m 

Drupal
3 года назад
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад