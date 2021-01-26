Добавить блок на главную стр (Drupal)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На главную стр. добавить новый блок - Панно в наличии
При клике на фото она увеличивается (Pup up)
Кнопка купить - это обычная форма заявки
Страница с панно и вывод кнопки в меню - Панно в наличии - http://joxi.ru/KAgMaveFEqBpYm
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