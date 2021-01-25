Wordpress робота із сайтами

Шукаю людину, яка може зайнятись роботою зі сайтами. Так склалось, що хоча я намагаюсь працювати з людьми довго, саме в цій сфері працюють люди пів року, рік, два, і далі починають "забивати" на роботу. Можливо, ціну називають малу, а потім не зручно поміняти. Можливо так мені "повезло". Двоє просто перейшли в контекст і там їм приходять простіші гроші.

Прошу вказати три ціни за роботу:

http://forum.bluebarbus.com/ - перший сайт - ціна виправити

http://test.top-trend.com.ua/ - вартість написання такого сайту з нуля. Людині дав ТЗ в червні, так і не дочекався готового результату.

Ціна за "натягнути" сайт на тему вордпресу.

Інколи сайти вилітають. Особливо після оновлення плагінів. Зараз не оновлюю по кілька місяців. Так само є не оновлений вордпрес. Так є питання по швидкості сайтів. З'єднати з аналітикою. Дублі сторінок типу "облако тегов". З цим всім потрібно розібратись. Виправити те, що є. Щось заново робити на нових шаблонах.

Я не скажу, як краще вам тут відповісти. Чи прийняти пропозицію, чи окремо написати. Моя задача - знайти людину, яка вирішить всі проблеми з сайтами, за прийнятну суму для нас обох. Як розумію пропозицій буде 30, а потрібна 1 людина. Шукаю лише тут. Певний час буду переглядати пошту, поки з кимось не домовлюсь. Якщо вам не відповів, прошу не ображатись.

P.S уточнення - програмісти і звичайні люди розмовляють різними мовами. Я не розумію, в чому складність назвати суми за роботу. Коли в мене питають, скільки коштує акваріум з наповнення таки то розмірів - в мене розроблений калькулятор http://bluebarbus.com.ua/akvariumnyiy-kalkulyator/ і я відразу говорю ціну. Далі вона може мінятись в плюс мінус. Але базова ціна є. І в запущеному акваріумі значно більше нюансів, ніж зробити сайт. Але в мене точність до 20%. Коли питають скільки обслуговування акваріума на 1000 літрів, я мінімум скажу ціну від. Мінімальну, якщо все просто там. І максимальну, якщо там купа наворотів. І мінімум людина знає діапазон. Не думав що в даній сфері не можливо оцінити роботу, бачачи що вимагається. Коли є вже сайт, який на половину зроблений, і не можете вказати ціну. Як будете називати ціну, коли з нуля буду з нуля давати ТЗ. А далі яке би точне воно не було, воно буде змінюватись же. Як приклад - тег Н2 відображає зовсім не ті пункти, які потрібно. І це в коді прописано. А верхній калькулятор мав версій штук 20. Кожен раз добавляв я ТЗ, мені виставляли за кожен новий варіант рахунок, і я його оплачував. Але, за перший варіант калькулятора, який теж робили кілька разів і ТЗ мінялось по ходу роботи, ціну мені озвучили відразу.

Що для фрілансу забагато працювати рік - з людиною з калькулятором працюю років 4. Інколи він мені робить певні задачі. Зі своїми замовниками по акваріумам працюю по 10 років. Працівники на фірмі працюють по 8 років. На зарплаті була "молодеж". Робили добре. Потім один в США виїхав, інший свою фірму відкрив по контексту. Наші цілі розбіглись. Тим більше зараз в мене не ті обороти, щоб тримати розробника сайтів в штаті.

1 - що по форуму? Він поїхав. Я сам бачу що сайт не працює. Скоріш всього поїхав плагін, хоча я далекий від цього. Мені його зробили кілька років тому за 30 у.е. Зараз він безтолковий, і висить аби висіти. І за 160 доларів мені дешевше на нього "забити". Теоретично, або поковирятись в плагінах, або дістати архів сайту з робочою версією і зрівняти. Я не знаю як краще це зробити. На самий крайній випадок перезалити тему форуму. Не думаю що коли сайт працював, поті щось поїхало, це виправити не можливо. В мене як правило сайт пропадав і був білий екран коли там плагіни між собою щось не ділили.

2 - по другому сайту я сам бачу, що робота не дороблена. Конструктивно все правильно зроблено для мене. Дизайн влаштовує. Але заплатити за нього не можу, оскільки його не можу в себе поставити. Старий корявий сайт кращий зараз, ніж новий розроблений. Ось такий сайт замовляв, без корзини. Це просто каталог товарів. Там було більш технічні питання по внутрішнім сторінкам. Щоб вони йшли блоками. Блоки міг вибирати, які виставляти. Зараз тегі Н2 всюди на тих сторінках і називаються "фото", "характеристики", "описание".... і так у всіх товарів. Наприклад це хтів міняти. В будь якому випадку конструкція є. Мені потрібно зробити такий самий сайт.

3 - "натягнути" старий сайт на якийсь шаблон вордпресс. Раніше я давав свій старий сайт, показував шаблон, який подобається. І люди їх з'єднували. Можливо тему на верстку натягують, можливо якось інакше на вашій мові це звучить. Суть від цього не міняється.