BlueBarbus

Ну что же. Один минус - работа не доделана и не видно конца. Это единственный минус. По ответу почему его выбрал - он само толково расписал, какие проекты делал и мой был похож. А так же поставил низкую цену и маленькие сроки. Я сразу понимал, что и бюджет будет превышен, и сроки. И на это готов пойти. Сумму, которую я думал выделить в 2,5 раза больше, чем он запросил. Думаю Дмитрий не совсем понял что такое для меня "вылизанный" сайт. На счет работы - была вторая неделя, где он действительно многое сделал. Всегда на связи (это потом уже он устал и потому поставил 4), ему не приходилось по 3 раза объяснять, что он не так сделал и должен переделать. Пример футер - сказал вон оттуда информация. Появился вначале черный квадратный. Он сам поменял, закруглили, и сделал что бы было не выпадающее меню сразу при загрузке. Сайт чувствует. Вкус у него есть. Может быть другой написал, а-я-яй, как не хорошо проект не доводить до конца, но то что со мной не доделал, вполне реально что просто не хватило его на "длинную дистанцию". По качеству работы могу рекомендовать. С Вами вполне реально что все будет хорошо. Качественно и со вкусом делать Дмитрий может.