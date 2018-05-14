BlueBarbus

Необхідно зменшити навантаження на CPU хостингу cityhost з 26% до 8%, яке спостерігалося раніше. Виконати оптимізацію для повернення до попередніх показників. Можлива подальша співпраця по проектам на WordPress.
Представляю компанию Blue Barbus. Есть несколько сайтов. Одно требование - работа должна быть выполнена хорошо.
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