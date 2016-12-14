Починить сайт (php ошибки)

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Закрыт4 заявки109 просмотров

Сайт восстановлен из бэкапа 2013 года

после прописки актуальных БД выдает Parse error: syntax error, unexpected '"', expecting identifier (T_STRING)

http://ponda-ru.1gb.ru

цмс битрикс

PHP
8 лет назад
BaMbilo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров