Создать прайс-лист в формате Yandex Market XML/YML

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки125 просмотров

Необходимо создать прайс-лист в формате Yandex Market XML/YML для интеренет-платформы Розетка. Нужно создать прайс-лист из 50 позиций( Детская мебель). 

8 лет назад
Avanta-mebel
Евгения 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров