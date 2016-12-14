Google Single Page Application Tracking

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Нужно внедрить гугл аналитику на сайт с динамическим контентом.

Нужно отслеживать действия пользователей, сайт большой много разных окон табличек графиков.

Есть у кого опыт реализации данного продукта от google?

Single Page Application Tracking

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Оплата почасовая.

8 лет назад
webconsulting
Анатолий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров