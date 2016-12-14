Сделать форму на странице категории в Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки111 просмотров

Для сайта https://goo.gl/lOdJ2Y в нескольких категориях необходимо настроить отправку форм. Формы идентичные.

Обязательно указывайте цену и срок работ, задача конкретная, оценить просто.

Опыт работы с opencart 2 обязательно (ссылки на вашу работу)

Opencart
8 лет назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров