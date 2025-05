Сделать форму на странице категории в Opencart 2

Добрый день уважаемые профессионалы. YML файл перестал передавать товары в маркет. https://www.avto.audio/index.php?route=feed/yamarket Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 22464 bytes) in /home/netvbaze/domains/avto.audio/public_html/system/library/image.php on line 34 Нужна помощь