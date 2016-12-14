Оптимизировать скорость загрузки сайта на WP

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Сабж, текущая скорость 4+ секунды(это при работающем WP-Rocket и колдунствах для поднятия google-pagespeed) - нужно поднять до 1-1,5 секунд.

Если получится, то потом тоже самое проделать еще с десятком схожих проектов.

Сайт скину в личку по запросу для дальнейшего обсуждения.

WordPress
8 лет назад
Alex_Di
39 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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