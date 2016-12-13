Интеграция оплаты на форум

Необходимо реализовать функцию платного доступа в определенный раздел форума на cms ipb.

Пример.

Есть форум с общими категориями и закрытыми, которую имею доступ только определенные группы. Вот переход в эту VIP группу необходимо сделать платным и автоматизировать.

У пользователя должна быть возможность выбрать срок в доступа в категорию и соответствующая сумма оплаты за этот срок.

Интегрировать на данный момент нужно оплату интеркассой.

Ставте сразу цену и срок! Без этих данных да же внимания не обращаю на заявку.