Необходимо добавить английский язык в русскоязычный бот Телеграмм. Бот написан на php. Адрес бота для знакомства https://storebot.me/bot/wradar_bot
Нужно сделать сайты не сложные
Нужно сделать сайты типа pasport-ru.com, prava-today.com такой же тематики НЕ ЛЭНДИНГ (с изменением лого, и немного структуры) смысл тот же на 5-7 стр. без форумов и усложнений! Но красивые. Тексты есть мои. Тематика вся по документам!
Сайты нужно сделать с нуля!!! статические, адаптированные под мобильные устройства (планшеты, айфоны) обязательно!!!
Сайтов нужно будет для начала 2-4 шт. Если все ок. дальше будут заказы. По оплате ориентир 12000 руб за сайт было бы приемлемо. Оплатить могу QIWI, WM
Хочу услышать предложения, нужно сделать много сайтов. Очень важна цена.
Заявки фрилансеров
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