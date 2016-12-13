Нужно сделать сайты не сложные

Нужно сделать сайты типа pasport-ru.com, prava-today.com такой же тематики НЕ ЛЭНДИНГ (с изменением лого, и немного структуры) смысл тот же на 5-7 стр. без форумов и усложнений! Но красивые. Тексты есть мои. Тематика вся по документам!

Сайты нужно сделать с нуля!!! статические, адаптированные под мобильные устройства (планшеты, айфоны) обязательно!!!

Сайтов нужно будет для начала 2-4 шт. Если все ок. дальше будут заказы. По оплате ориентир 12000 руб за сайт было бы приемлемо. Оплатить могу QIWI, WM

Хочу услышать предложения, нужно сделать много сайтов. Очень важна цена.