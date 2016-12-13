Кнопка на сайте

Друзья, Добрый день! Нужна срочна ваша помощь, есть сайт http://avtogalaktika36.ru/.

В стандартном шаблоне есть кнопка -"Запись на прием"

Не могу найти в коде - где меняется ее название и назначение, т.е. что она должна запускать. Мне нужно из нее сделать грубо говоря ссылка на страницу "новости".

Сайт на битриксе.