Ищу знатока в Steam API. Создание бота + парсера

Нужен специалист по Steam API для создания бота, который будет отправлять стим офферы на нужные вещи.

При удачном выполнении, так же нужно будет дописать парсер с хорошим

функционалом для этого бота (это уже будет отдельный проект). Опыт

обязателен.

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