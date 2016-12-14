Нужно сделать сайты типа pasport-ru.com, prava-today.com такой же тематики НЕ ЛЭНДИНГ (с изменением лого, и немного структуры) смысл тот же на 5-7 стр. без форумов и усложнений! Но красивые. Тексты есть мои. Тематика вся по ...
Ищу знатока в Steam API. Создание бота + парсера
Нужен специалист по Steam API для создания бота, который будет отправлять стим офферы на нужные вещи.
При удачном выполнении, так же нужно будет дописать парсер с хорошим
функционалом для этого бота (это уже будет отдельный проект). Опыт
обязателен.
Что бы отличить вас от спаммеров пишите свое имя вначале, когда будете добавлять сообщение.
Заявки фрилансеров
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