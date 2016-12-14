Ищу знатока в Steam API. Создание бота + парсера

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Закрыт2 заявки170 просмотров

Нужен специалист по Steam API для создания бота,  который будет отправлять стим офферы на нужные вещи.

При удачном выполнении, так же нужно будет дописать парсер с хорошим

функционалом для этого бота (это уже будет отдельный проект). Опыт

обязателен.

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8 лет назад
Sh1mms
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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