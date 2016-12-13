Нужно переписать плагин крана криптовалют на Вордпресс

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Закрытнет заявок156 просмотров

Есть плагин крана криптовалют, написан на основе скрипта от FaucetBox(обновление 63). Нужно переписать плагин с новой версией скрипта крана криптовалют от FaucetBox(обновление 69).

WordPress
8 лет назад
gspaul81
Павел 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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