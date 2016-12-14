Создание мобильной версии сайта (оптимизация под мобильные)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок204 просмотра

Здравствуйте! У нас есть 2 сайта. Один на opencart, другой лэндинг: 

www.krepauto.ru

www.krepavto.ru

Нужно для обоих сайтов проверить, хорошо ли всё отображается в разных браузерах и сделать оптимизацию под популярные разрешения планшетов и телефонов. Для www.krepauto.ru нужно сделать мобильную версию, есть в этом есть смысл. 

Также на www.krepauto.ru нужно подправить внешний вид кнопки Настройки, но там мелочь (смотрите скрин, что прикрепил к проекту)

Opencart
8 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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