Создание мобильной версии сайта (оптимизация под мобильные)

Здравствуйте! У нас есть 2 сайта. Один на opencart, другой лэндинг:

www.krepauto.ru

www.krepavto.ru

Нужно для обоих сайтов проверить, хорошо ли всё отображается в разных браузерах и сделать оптимизацию под популярные разрешения планшетов и телефонов. Для www.krepauto.ru нужно сделать мобильную версию, есть в этом есть смысл.

Также на www.krepauto.ru нужно подправить внешний вид кнопки Настройки, но там мелочь (смотрите скрин, что прикрепил к проекту)