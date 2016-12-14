Разработать плагин для вордпрес

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Закрыт3 заявки101 просмотр

Уже есть полностью рабочий плагин. Необходимо сделать только так, чтобы пользователи, которые через него регистрируются, добавлялись бы в базу подписчиков Justclick через api. Сейчас такой функционал есть, но на другой сервис.

вот инструкция от Justclick http://support.justclick.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/36/5/dobvlenie-kontkt-v-gruppy-funkcija-api-servis-addleadtogroup

WordPress
8 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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