Настроить верстку вывода модуля галереи во фронтэнде(CSS + Javascript)

Исходные данные:

Есть старый модуль галереи на CMS Joomla, который выводит вот так:

http://edelweiss-muenchen.com/de/kollektionen.html

Изображения выводятся по высоте, все нравится. Но в админке этот модуль очень неудобный.

Есть тестовый сайт с новым модулем BT Slideshow. В админке все удобно, но проблема с фронтэндом. Неправильные пропорции изображений - тянется по ширине:

http://ed.seom.net.ua/index.php/de/kollektionen-2

Задача:

1. Сделать вывод изображений по высоте экрана (разные разрешения экрана и разные браузеры, но прежде всего, Chrome, Firefox). Т.е. каждое изображение (а у них могут быть разные пропорции и размеры) будет выводиться с высотой экрана и согласно пропорциям уже ширина. Сейчас там не все правильно.

2. Изображения меняются javascript-ом (листалка) и нужно соответственно подправить все правильно. А то сейчас при смене изображения оно сначала меняет размер, а потом уже меняется. Не должно быть этих ресайзов, а сразу нужно все правильно.

3. На мобильных устройствах эта страница тоже должна выглядеть красиво: изображение выводится так, чтобы помещалось в экран устройства (экран вертикально - значит выводить по ширине экрана, экран горизонтально - значит по высоте).

Укажите сроки.