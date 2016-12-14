Добрый день! Есть форма обратной связи - http://take.ms/4xStM Необходимо ее настроить на sms и e-mail оповещение. вот сайт - http://bit.ly/2gzssFr Сервис для смс оповещения - www bytehand com При ...
Настроить верстку вывода модуля галереи во фронтэнде(CSS + Javascript)
Исходные данные:
Есть старый модуль галереи на CMS Joomla, который выводит вот так:
http://edelweiss-muenchen.com/de/kollektionen.html
Изображения выводятся по высоте, все нравится. Но в админке этот модуль очень неудобный.
Есть тестовый сайт с новым модулем BT Slideshow. В админке все удобно, но проблема с фронтэндом. Неправильные пропорции изображений - тянется по ширине:
http://ed.seom.net.ua/index.php/de/kollektionen-2
Задача:
1. Сделать вывод изображений по высоте экрана (разные разрешения экрана и разные браузеры, но прежде всего, Chrome, Firefox). Т.е. каждое изображение (а у них могут быть разные пропорции и размеры) будет выводиться с высотой экрана и согласно пропорциям уже ширина. Сейчас там не все правильно.
2. Изображения меняются javascript-ом (листалка) и нужно соответственно подправить все правильно. А то сейчас при смене изображения оно сначала меняет размер, а потом уже меняется. Не должно быть этих ресайзов, а сразу нужно все правильно.
3. На мобильных устройствах эта страница тоже должна выглядеть красиво: изображение выводится так, чтобы помещалось в экран устройства (экран вертикально - значит выводить по ширине экрана, экран горизонтально - значит по высоте).
Укажите сроки.
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