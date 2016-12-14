Внедрить Яндекс Кассу в Woocommerce c плагином Subcriptions

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Дописка модуля Яндекс.Кассы для реккурентных платежей.  

Нам нужно принимать реккурентные платежи на сайте через Яндекс Кассу. Сайт на Woocommerce c плагином Subcriptions.  

Есть официальный модуль интеграции Яндекс.Кассы с плагином Woocommerce: github.com/yandex-money/y...  

Требуется дописать модуль интеграции Яндекс.Кассы с плагином Woocommerce так, чтобы была возможность принимать не только обычные, но и реккурентные платежи.

WooCommerceWordPress
8 лет назад
iks-studio
Сергей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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