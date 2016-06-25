iks-studio

Комплексное продвижение 3 сайтов: [list][*]Редактирование и наполнение контента (текст и фото) на сайте. Перенос контента из одного места в другое. Поиск информации в интернете и внесение на сайт. [*]Оптимизация контента под поисковые запросы, продвижение сайта, мониторинг позиций ...
Email для присылания примеров своих работ: [email protected]
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Комплексное продвижение сайта: [list][*]SEO оптимизация сайта. [*]Проведение контекстных рекламных кампаний (Яндекс Директ, Google AdWords). [*]Доработки сайта для повышения конверсии своими силами или через составление задания программисту. [*]Корректировка продвижения на основе аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics) и т.п. [/list] При успешном сотрудничестве ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
делать редизайн сайта с пониманием UI/UX (порядка 19 стр.). Упор на качество и стиль, внимание к мелочам. Просьба написать примерные цены: Главная (3-4 экрана) Страница средней сложности Простая страницаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать редизайн сайта с пониманием UI/UX (порядка 20 стр.). Упор на качество и стиль, внимание к мелочам. Просьба написать примерные цены: Главная (3-4 экрана) Страница средней сложности Простая страница Просьба дать ссылку на портфолио.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Примерная тема: Охранно-пожарная сигнализация для предприятий (статья для блога). Ключевые слова:[list][*]охранно-пожарная сигнализация купить [*]стоимость монтажа пожарной сигнализации [*]обслуживание пожарной сигнализации цена[/list] Проверка текста: Проверка орфографии и уникальности Проверка орфографии [url=https://text.ru/spelling]https://text.ru/spelling[/url] Проверить контент на уникальность (=> 95%): [url=https://text.ru/]https://text.ru/[/url] проверяем по умолчанию Размер 2500 знаков без пробелов. Структурированный ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
1. Программирование веб сервиса на WordPress (Выбор услуги - Регистрация - Личный кабинет - Оформление доставки - Оплата) 2. Интеграции его с системой доставки и оплаты (Яндекс касса и Сбербанк)Завершен7 лет назад
Дописка модуля Яндекс.Кассы для реккурентных платежей. Нам нужно принимать реккурентные платежи на сайте через Яндекс Кассу. Сайт на Woocommerce c плагином Subcriptions. Есть официальный модуль интеграции Яндекс.Кассы с плагином Woocommerce: [url=https://github.com/yandex-money/yandex-money-cms-wp-woocomerce]github.com/yandex-money/y...[/url] Требуется дописать модуль интеграции Яндекс.Кассы с плагином Woocommerce ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
1. По псд осовременить текущий сайт на UMI с сохранением url, сделать верстку адаптивной. 2. Сделать на сайте страницу лэндинга по псд и интеграцию эквайеринга со Сбербанком, платежной стистемой и доставкой. Нужен знаток UMI со знанием верстки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Вот задание: [url=https://docs.google.com/document/d/1GsmIgwCHgNsDzC7SYdsuh6KsgjVNprF-i6kTSMrZ7gE/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1GsmIgwCHgNsDzC7SYdsuh6KsgjVNprF-i6kTSMrZ7gE/edit?usp=sharing[/url]Завершен7 лет назад
Писал вам в скайп. Вот задание: https://docs.google.com/document/d/1GsmIgwCHgNsDzC7SYdsuh6KsgjVNprF-i6kTSMrZ7gE/edit?usp=sharingВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $130
[b]Обращаться только профессионалам[/b], способным одновременно на php программирование от среднего уровня и выше (WordPress) и адаптивную верстку!!! Высокие требования и периодические заказы. [b]Проект 1[/b] Макеты https://app.moqups.com/jemmmmmm/CPTDjMXVXu/view/page/ad64222d5 Цена: 8500 р (примерно 210 р/ч при очень расслабленном темпе) Периодически будут другие проекты ...Завершен7 лет назад
- $50
Макет https://app.moqups.com/muuuuuuuuuu/9RvdGlkDrX/view/page/adde8595b 3 стр дизайна (страницы подписаны на макетах) -- Может быть долговременное сотрудничество с полной загрузкой по другим проектам веб студии.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт7 лет назад
- $450
Собрать на WordPress или в крайнем случае на фреймвеке личные кабинеты и социальную активность и др. на портале. Проект оговаривается лично, после рассмотрения портфолио. Требуется профессиональный php программист со знанием WordPress. Возможны периодические заказы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Собрать на WordPress небельшой сайт-каталог с фильтрами [url=http://whoision.com/share/Viktoriya_CHichil-dhara_/0B8erqr0Qhs48T0ZUNkRhVXhPYUU/slide/0B8erqr0Qhs48ZVNvcU4zYzlfWGs]http://whoision.com/share/Viktoriya_CHichil-dhara_/0B8erqr0Qhs48T0ZUNkRhVXhPYUU/slide/0B8erqr0Qhs48ZVNvcU4zYzlfWGs[/url] Требуется профессиональный php программист со знанием WordPress. Возможны периодические заказы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $80
[b]Проект для работы №1[/b] Просьба прислать образцы вашей верстки на почту Сделать адаптивную верстку на бутстрап. Дизайн [url=http://whoision.com/share/Viktoriya_CHichil-dhara_/0B8erqr0Qhs48T0ZUNkRhVXhPYUU/slide/0B8erqr0Qhs48ZVNvcU4zYzlfWGs]http://whoision.com/share/Viktoriya_CHichil-dhara_/0B8erqr0Qhs48T0ZUNkRhVXhPYUU/slide/0B8erqr0Qhs48ZVNvcU4zYzlfWGs[/url]HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $350
Резюме просьба отсылать на почту [url=mailto:[email protected]][email protected][/url] Указывать возраст, место жительства, телефон и скайп. Обязанности[list][*]Важно! Профессиональная адаптивная верстка на основе Bootstrap. [*]Сборка сайтов на CMS WordPress [*]Согласовывать работы с клиентом в системе задач, правки по комментариям. [/list] Требования [list][*]Важно! Достаточный опыт ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $300
Обязанности[list][*]Адаптивная верстка на основе Bootstrap. [*]Сборка сайтов на CMS WordPress [*]Важно! Php программирование личных кабинетов, калькуляторов и другого нестандартного функционала на сайте [*]Согласовывать работы с клиентом в системе задач, правки по комментариям. [/list] Требования [list][*]Важно! Стабильность работы и с приемлемым ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт8 лет назад