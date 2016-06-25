iks-studio

Сергей iks-studio

 
43 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
IKS Digital

Email для присылания примеров своих работ: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$270
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
BulavaMikalai
Николай 
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$270
10 баллов
7 лет назад
Качественный редизайн сайта с пониманием UI/UX (порядка 19 стр.)
Все хорошо. Быстро, оперативно, с адекватными правками и отношению к делу.
Работаю второй раз. Уровень хороший. В общении адекватен.
Ответный отзыв
BulavaMikalai
Николай 
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$62
10 баллов
7 лет назад
Качественный редизайн сайта с пониманием UI/UX
Активный и быстрый человек. Все хорошо. Будем работать дальше.
Немного спорит, но делает качественно)
Ответный отзыв
Okinte
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Копирайтинг текстов для сайтов - Задание 1
Сергей - мастер своего дела. Чётко поставленные задачи, коммуникабельность, своевременная оплата. Работать с таким заказчиком - в удовольствие. Только лучшие рекомендации!
Отлично выполненная работы, все очень быстро, качественно , четко по ТЗ без правок и доделок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rocket_Company
Виталий 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$540
10 баллов
7 лет назад
Программирование веб сервиса на WP и интеграции
С Сергеем работаем уже третий раз. В основном непростые задачи на уровне написания плагинов или работой с API. Оплаты в договоренное время, задачи понятные, есть возможность обсуждения хода и плана работ. Могу смело рекомендовать Сергея как проверенного заказчика.
Опытные ребята. Периодически с ними работаю. Делают задачи повышенной сложности уровня написания новых модулей и настройки API. И что положительно, нормально коммуницируют и оговоренных сроков стараются придерживаться.
Ответный отзыв
Rocket_Company
Виталий 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$140
10 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка-сборка сразу на WordPress. Только для профи!
Завершили проект на CMS WordPress Работы и выплаты, согласно договорённости. Это был наш первый проект с Сергеем, но во время разработки успели завершить ещё одну задачу. Если понимаешь задачи и умеешь их правильно решать-работать приятно. Рекомендую.
Завершили проект на CMS WordPress Повторюсь, что ребята работают командой. Есть разные специ: фронт, бэкразработчики, дизайнера. Общение голосом. Со связью тоже порядок. Рекомендую.
Ответный отзыв