Okinte

Дмитрий Okinte

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Копирайт, СЕО-оптимизация, переводы текстов различных направленностей.

Уникальный контент для сайта, копирайтинг, рерайтинг, СЕО-тексты.

Ищете качественный контент, который выведет ваш сайт в топ поисковиков? Тогда вы зашли по адресу! Выполняю заказы любой сложности и направленности, от сугубо информационных статей до продающих текстов, которые повысят конверсию сайта.

Что я предлагаю:

  • Уникальные тексты без "воды" - копирайтинг, рерайтинг, СЕО-оптимизация
  • Полное соблюдение ТЗ и пожеланий заказчика
  • Выполнение заказов в указанные сроки
  • Коммуникабельность - всегда готов выслушать ваши пожелания и поделиться собственным опытом
Что я требую:

  • Сформированное ТЗ с учётом всех требований и пожеланий
  • Предоплату в случае работы с новым заказчиком либо при выполнении объёмного заказа
Чего я не приемлю:

  • Правок и внесение изменений в ТЗ после выполнения работы, если иное не было оговорено заранее
Немного о себе:

  • Опыт работы в копирайтинге - 2 года
  • Образование - высшее юридическое
Контакты

E-mail: [email protected]

Skype: karetnikov1992

Дополнительно делаю переводы на английский язык (уровень Upper-Intermediate) и украинский язык (уровень носителя).

Примеры моих работ:

http://souo-mos.ru/gidy/ - гид по Москве

https://textbook.com.ua/ - онлайн-библиотека

http://litle-geography.ru/ - ещё одна небольшая библиотека

http://action24.camera/  - интернет-магазин экшн-камер и прочих электронных гаджетов

http://agatto.ru/ - студия современного дизайна

Раздел дополняется, по интересующей категории можете задавать вопросы в сообщении.

Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$20
10 баллов
8 лет назад
Нужно написать качественные текста под кибергосударство 30к знаков
Человек реально самый крутой копирайтер WL по юридическим вопросам. Просто огонь. Вообще я удивился от его работ.
Ответственный и надёжный заказчик, интересные заказы, по которым работать одно удовольствие. Сотрудничеством доволен на 100%, рекомендую!
Ответный отзыв
iks-studio
Сергей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
8 баллов
8 лет назад
Копирайтинг текстов для сайтов - Задание 1
Отлично выполненная работы, все очень быстро, качественно , четко по ТЗ без правок и доделок. Рекомендую.
Сергей - мастер своего дела. Чётко поставленные задачи, коммуникабельность, своевременная оплата. Работать с таким заказчиком - в удовольствие. Только лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
needle888
Вероника 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Описание основной идеи для главной страницы игрового сайта
Задание выполнено профессионально и в срок. Результат соответствует поставленной задаче. При выполнении были учтены все пожелания. Рекомендую всем, кто ценит время и деньги.
Вероника - надежный и ответственный заказчик. Всегда на связи, чётко сформулированное ТЗ, своевременная оплата. Лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
insitemedia
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов
$18
10 баллов
8 лет назад
Нужно написать статьи тематика - шубы
Спасибо! Рекомендую Дмитрия для сотрудничества. Задачу решил своевременно и на требуемом уровне Проявил себя не только как копирайтер а и как внимательный и ответственный человек.
Огромное спасибо за интересный проект. Игорь - профессионал своего дела, рекомендую.
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
7 часов назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Нужны тексты на юридическую тему. Копирайт
Дмитрий - профессионал своего дела. Всегда на связи, коммуникабелен. Заказы всегда сдаются в срок и в отличном качестве. Буду обращаться еще!
Исключительный позитив от сотрудничества с Еленой - четкие задачи, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
5 отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
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