Уникальный контент для сайта, копирайтинг, рерайтинг, СЕО-тексты.
Ищете качественный контент, который выведет ваш сайт в топ поисковиков? Тогда вы зашли по адресу! Выполняю заказы любой сложности и направленности, от сугубо информационных статей до продающих текстов, которые повысят конверсию сайта.
Что я предлагаю:
- Уникальные тексты без "воды" - копирайтинг, рерайтинг, СЕО-оптимизация
- Полное соблюдение ТЗ и пожеланий заказчика
- Выполнение заказов в указанные сроки
- Коммуникабельность - всегда готов выслушать ваши пожелания и поделиться собственным опытом
- Сформированное ТЗ с учётом всех требований и пожеланий
- Предоплату в случае работы с новым заказчиком либо при выполнении объёмного заказа
- Правок и внесение изменений в ТЗ после выполнения работы, если иное не было оговорено заранее
- Опыт работы в копирайтинге - 2 года
- Образование - высшее юридическое
E-mail: [email protected]
Skype: karetnikov1992
Дополнительно делаю переводы на английский язык (уровень Upper-Intermediate) и украинский язык (уровень носителя).
Примеры моих работ:
http://souo-mos.ru/gidy/ - гид по Москве
https://textbook.com.ua/ - онлайн-библиотека
http://litle-geography.ru/ - ещё одна небольшая библиотека
http://action24.camera/ - интернет-магазин экшн-камер и прочих электронных гаджетов
http://agatto.ru/ - студия современного дизайна
Раздел дополняется, по интересующей категории можете задавать вопросы в сообщении.
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