Написание текстов на портал по юридической тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт8 заявок284 просмотра

Добрый день, уважаемые копирайтеры. Требуется мастер пера для написания статей в блог на юридический сайт. Общие требования к текстам:

  • Информационный стиль, без рекламы
  • Наличие списков и подзаголовков
  • Отсутствие грамматических, лексических и смысловых ошибок
  • SEO-составляющая - умение органично вписать ключи
  • Уникальность - от 75% по текст.ру
  • Объём текста - от 5к знаков
Более подробное ТЗ вышлю при переписке.

Цена за тексты - 60 р. за 1к. знаков б/п.

Ваши умения проверяю по тестовому заданию, задание оплачиваемое (если, естественно не будет копипастой или с кучей ошибок).

Если сработаемся, есть возможность написания данных статей на постоянной основе.

Написание статей
8 лет назад
Okinte
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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