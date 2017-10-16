Написание текстов на портал по юридической тематике

Добрый день, уважаемые копирайтеры. Требуется мастер пера для написания статей в блог на юридический сайт. Общие требования к текстам:

Информационный стиль, без рекламы

Наличие списков и подзаголовков

Отсутствие грамматических, лексических и смысловых ошибок

SEO-составляющая - умение органично вписать ключи

Уникальность - от 75% по текст.ру

Объём текста - от 5к знаков

Более подробное ТЗ вышлю при переписке.

Цена за тексты - 60 р. за 1к. знаков б/п.

Ваши умения проверяю по тестовому заданию, задание оплачиваемое (если, естественно не будет копипастой или с кучей ошибок).

Если сработаемся, есть возможность написания данных статей на постоянной основе.