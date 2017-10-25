Написать проект жалобы по административному правонарушению

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Завершен6 заявок230 просмотров

Необходим юрист для написания жалобы с целью обжалования решения по мелкому административному правонарушению (РФ). Последний срок подачи жалобы - 20 октября!

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndrewLikh
Андрей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо Андрею за помощь с написанием жалобы! Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

AndrewLikh
Андрей 
31 год
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад