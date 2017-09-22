Проверка международных договоров

Нужен юрист для проверки договоров (желателен опыт с международными договорами и знание английского языка не ниже уровня upper intermediate).

Что потребуется от Вас – подготовить и проверить документы, проанализировать и разработать договора и международные контракты и так же их оспарить в случае необходимости. Подготовить письма, претензии, рекламации, заявления, ходатайства, обращения, жалобы – и так же отвечать на них. Так же необходимо подготовить исковые заявления, отзывы, апелляционные и кассационные жалобы.

Так же отвечать необходимо не позднее чем 60 минут после подачи заявки или письма .

Общение происходит – по скайпу/почте.

По условиям оплаты – обсуждается индивидуально 