Проверка международных договоров

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Нужен юрист для проверки договоров (желателен опыт с международными договорами и знание английского языка не ниже уровня upper intermediate).  

Что потребуется от Вас – подготовить и проверить документы, проанализировать и разработать договора и международные контракты и так же их оспарить в случае необходимости. Подготовить письма, претензии, рекламации, заявления, ходатайства, обращения, жалобы – и так же отвечать на них. Так же необходимо подготовить исковые заявления, отзывы, апелляционные и кассационные жалобы.  

Так же отвечать необходимо не позднее чем 60 минут после подачи заявки или письма .  

Общение происходит – по скайпу/почте.  

По условиям оплаты – обсуждается индивидуально 

8 лет назад
nolievska
34 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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