Нужен юрист для оформления и прописки, и ордера на жилье в общежитии. Необходимо заняться документацией (собрать которой не хватает), подать куда нужно, быть в курсе процедуры или иметь желание разобраться. Результат работы: прописка в паспорте, ...
Юрист
Нужен юрист для написания оферты.
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