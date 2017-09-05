Нужен юрист для оформления прописки/ приватизации комнаты в общежитии

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Нужен юрист для оформления и прописки, и ордера на жилье в общежитии. Необходимо заняться документацией (собрать которой не хватает), подать куда нужно, быть в курсе процедуры или иметь желание разобраться. Результат работы: прописка в паспорте, приватизированная комната. Человек реально живёт в этой комнате. 

8 лет назад
Olha17
Ольга 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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