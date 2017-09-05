Юр помощь написать письмо

  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт8 заявок261 просмотр

Клиет затягивает с приемкой  работ по мобильному Приложению  + мы сами подвели немного по срокам.  (Клиент грозится судом но сам затягивает с приемом работы дальше)

На данный момент сделана работа на 100 %.

Нужно посмотреть договор и написать какой то официальное письмо,что прсоим принять работы  и т.д.

Нужно Знание законодательства республика Казахстан и юриспруденции.

Жду от Вас предложений по минимальной стоимости.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров