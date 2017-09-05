Юр помощь написать письмо

Клиет затягивает с приемкой работ по мобильному Приложению + мы сами подвели немного по срокам. (Клиент грозится судом но сам затягивает с приемом работы дальше)

На данный момент сделана работа на 100 %.

Нужно посмотреть договор и написать какой то официальное письмо,что прсоим принять работы и т.д.

Нужно Знание законодательства республика Казахстан и юриспруденции.

Жду от Вас предложений по минимальной стоимости.