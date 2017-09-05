Задача для юриста - разработать правила предоставления услуг на сайте.
Юр помощь написать письмо
Клиет затягивает с приемкой работ по мобильному Приложению + мы сами подвели немного по срокам. (Клиент грозится судом но сам затягивает с приемом работы дальше)
На данный момент сделана работа на 100 %.
Нужно посмотреть договор и написать какой то официальное письмо,что прсоим принять работы и т.д.
Нужно Знание законодательства республика Казахстан и юриспруденции.
Жду от Вас предложений по минимальной стоимости.
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