Вернуть водительское (срок прошел 2 года назад)

Срок лишения прошел аж 2 года назад, права не отдают, намекают на взятку (отпарвляют на перездачу теории, оплату штрафов итд)

нужно подготовить документы за возвзат прав (заявления, шаблоны жалоб в инстанции итп) - если конечно наши действия будут законны.

денег немного - 1000р, но и работа простейшая