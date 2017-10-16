Вернуть водительское (срок прошел 2 года назад)

$15
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Закрыт5 заявок133 просмотра

Срок лишения прошел аж 2 года назад, права не отдают, намекают на взятку (отпарвляют на перездачу теории, оплату штрафов итд)

нужно подготовить документы за возвзат прав (заявления, шаблоны жалоб в инстанции итп) - если конечно наши действия будут законны. 

денег немного - 1000р, но и работа простейшая

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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