Необходим юрист для написания жалобы с целью обжалования решения по мелкому административному правонарушению (РФ). Последний срок подачи жалобы - 20 октября!
Помочь составить онлайн заявление на регистрацию товарного знака
Помочь составить онлайн заявление на регистрацию товарного знака (Россия, на ФИПС сайте в личном кабинете)
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