Помочь составить онлайн заявление на регистрацию товарного знака

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Юридические услуги
Закрыт8 заявок199 просмотров

Помочь составить онлайн заявление на регистрацию товарного знака (Россия, на ФИПС сайте в личном кабинете)

8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров