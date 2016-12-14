Joomla: создать YML-файл, тематика «Медицина» (3 часа).

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

Для подключения сервиса Яндекс"Товары и цены" необходимо создать YML-файл:

Требования: 

1.    Создать статический YML-файл, который обновляется после каждого обновления базы данных магазина.

2.    YML-файл должен проходить проверку на валидность.

3.    В файле должны быть отражены все товары на сайте 

Информация для заполнения: Цена товара, валюта, доставка, стоимость доставки,название товара, производитель, описание товара, страна производства.

 

Загрузить yml-файл в корень сайта.

После успешного выполнения данного блока, мы готовы передать следующий блок по данному проекту в работу. 

Общение голосом(скайп), при работе с проектом – обязательное условие работы над проектами. 

Время на задачу: 3 часа 

Стоимость 1 часа – 500 р.

Если Вас устраивают условия и сроки, стучите, пожалуйста, в SKYPE – обсудим.   

ССЫЛКИ на выполненные работы ОБЯЗАТЕЛЬНО!   

Ждем откликов.   

Спасибо за внимание! 

Joomla
8 лет назад
Artii
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва

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