Сделать Jquery скрипт на основании готового шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

На основании шаблона требуется сделать скрипт опросника из трех вопросов с выводом контактной формы на финальном шаге. Форма должна отправлять данные фоном на php скрипт (на php кодить не требуется, принимающий скрипт есть) и выводить сообщение об успешной отправке. Все должно быть в дизайне шаблона. Вместо текста вопроса (THREE is CORRECT) надо вставить картинку-заглушку

Необходимо сделать сегодня до вечера!

jQueryPHP
8 лет назад
jobme
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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