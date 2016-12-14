Нужен специалист по работе с лид формами и интеграциям

Большая часть уже сделана

есть инструкции

но я не понимаю толком в коде

небольшие знания и мы все поправим!

надо спец который разбирается в формах

надо чтобы могли по скайпу вместе все сделать

думаю часа хватит

поэтому оплата 500-1000р если будет сложнее