Нужен специалист по работе с лид формами и интеграциям

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка82 просмотра

Большая часть уже сделана

есть инструкции 

но я не понимаю толком в коде

небольшие знания и мы все поправим!

надо спец который разбирается в формах

надо чтобы могли по скайпу вместе все сделать

думаю часа хватит

поэтому оплата 500-1000р если будет сложнее

8 лет назад
nupash
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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