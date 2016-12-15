1C 8.3 для туристической компании и интеграция

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка81 просмотр

Требуется программист 1С для изменения параметров программы, разработки необходимых отчетов из 1С и интеграции Amadeus CRM. 

Вся работа по удаленке.

8 лет назад
guest_14817185849162
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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