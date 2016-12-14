Перенести функционал лендинга

Добрый день,

Имеется лэндинг на LPGenerator.ru - http://www.platok-orenburg.ru/ + http://www.platok-orenburg.ru/mob (мобильный вариант) , имеются все необходимые свёрстанные страницы на голом html/javascript. Требуется добавить простейший функционал полностью идентичный лэндингу:

- вывод popup формы с нужным товаром и ценой при клике по кнопкам

- переход на форму проверки номера (к примеру, http://www.platok-orenburg.ru/proverka/?phone=81254511111&name=test)

- переход на thankyou page и допродажи (http://www.platok-orenburg.ru/spasibo/)

Сбор и отправка заявок (лидов) на электронную почту/в RetailCRM.

Все это реализовать с упором на скорость загрузки страницы.

Пожалуйста, если вы всё прочитали и поняли, напишите в начале заявки слово "Лэндинг!"