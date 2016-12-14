Требуется программист 1С для изменения параметров программы, разработки необходимых отчетов из 1С и интеграции Amadeus CRM. Вся работа по удаленке.
Перенести функционал лендинга
Добрый день,
Имеется лэндинг на LPGenerator.ru - http://www.platok-orenburg.ru/ + http://www.platok-orenburg.ru/mob (мобильный вариант) , имеются все необходимые свёрстанные страницы на голом html/javascript. Требуется добавить простейший функционал полностью идентичный лэндингу:
- вывод popup формы с нужным товаром и ценой при клике по кнопкам
- переход на форму проверки номера (к примеру, http://www.platok-orenburg.ru/proverka/?phone=81254511111&name=test)
- переход на thankyou page и допродажи (http://www.platok-orenburg.ru/spasibo/)
Сбор и отправка заявок (лидов) на электронную почту/в RetailCRM.
Все это реализовать с упором на скорость загрузки страницы.
Пожалуйста, если вы всё прочитали и поняли, напишите в начале заявки слово "Лэндинг!"
Заявки фрилансеров
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