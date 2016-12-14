Сделать визитку сайт (для приема денег яндекс кассы)

Мне надо получать деньги на ЯНДЕКС КАССУ

поэтому я хочу сделать небольшую визитку (как вот эта sitemakeup.ru/)

это будет как главная страница

но потом хочу сделать еще страницу с оплатой (страница номер 2)

туда вставляется код яндекс кассы (на подобие kireenko.by/pay.html)

так же там должен быть договор оферты с чекбоксом как в примере выше

все!

1) sitemakeup.ru/ надо эту визитку переделать в мою (портфолио – www.fl.ru/users/nuPash/ skype: pavliknuzhnov email: [email protected])

2) сделать вторую страничку с формой – яндекс касса – письмо от яндекса тут – www.evernote.com/shard/s5... 3)

3) добавить кнопку «договор оферты» возле яндекс кассы с чек боксом (чтобы типа ставили что ознакомлены – вообщем как здесь чтобы было – kireenko.by/pay.html

ссылка на сам договор оферты – yadi.sk/i/5XsfZI5Z32nKcj

доступ дам к фтп

надо сделать сегодня

оплачу в конце на яндекс кошелек – 1000р

а впринципе безопасной сделкой можно