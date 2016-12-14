Сделать визитку сайт (для приема денег яндекс кассы)

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Мне надо получать деньги на ЯНДЕКС КАССУ 

поэтому я хочу сделать небольшую визитку (как вот эта sitemakeup.ru/) 

это будет как главная страница 

но потом хочу сделать еще страницу с оплатой (страница номер 2) 

туда вставляется код яндекс кассы (на подобие kireenko.by/pay.html

так же там должен быть договор оферты с чекбоксом как в примере выше 

все! 

1) sitemakeup.ru/ надо эту визитку переделать в мою (портфолио – www.fl.ru/users/nuPash/ skype: pavliknuzhnov email: [email protected])  

2) сделать вторую страничку с формой – яндекс касса – письмо от яндекса тут – www.evernote.com/shard/s5... 3) 

3) добавить кнопку «договор оферты» возле яндекс кассы с чек боксом (чтобы типа ставили что ознакомлены  – вообщем как здесь чтобы было – kireenko.by/pay.html 

 ссылка на сам договор оферты – yadi.sk/i/5XsfZI5Z32nKcj 

доступ дам к фтп 

надо сделать сегодня  

оплачу в конце на яндекс кошелек – 1000р 

а впринципе безопасной сделкой можно 

8 лет назад
nupash
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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