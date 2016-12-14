Требуется программист 1С для изменения параметров программы, разработки необходимых отчетов из 1С и интеграции Amadeus CRM. Вся работа по удаленке.
Сделать визитку сайт (для приема денег яндекс кассы)
Мне надо получать деньги на ЯНДЕКС КАССУ
поэтому я хочу сделать небольшую визитку (как вот эта sitemakeup.ru/)
это будет как главная страница
но потом хочу сделать еще страницу с оплатой (страница номер 2)
туда вставляется код яндекс кассы (на подобие kireenko.by/pay.html)
так же там должен быть договор оферты с чекбоксом как в примере выше
все!
1) sitemakeup.ru/ надо эту визитку переделать в мою (портфолио – www.fl.ru/users/nuPash/ skype: pavliknuzhnov email: [email protected])
2) сделать вторую страничку с формой – яндекс касса – письмо от яндекса тут – www.evernote.com/shard/s5... 3)
3) добавить кнопку «договор оферты» возле яндекс кассы с чек боксом (чтобы типа ставили что ознакомлены – вообщем как здесь чтобы было – kireenko.by/pay.html
ссылка на сам договор оферты – yadi.sk/i/5XsfZI5Z32nKcj
доступ дам к фтп
надо сделать сегодня
оплачу в конце на яндекс кошелек – 1000р
а впринципе безопасной сделкой можно
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