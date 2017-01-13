Модуль "Избранное" (сайт на Joomla)

Для личной страницы пользователя (сайт на Joomla, компонент Community Builder) нужно добавить:

- кликабельную строку «Добавить в избранное»

- создать модуль1, выводящий список пользователей, которых данный пользователь добавил себе в избранное («Избранные авторы»)

- создать модуль2, выводящий список пользователей, у которых данный

пользователь в избранном («Авторы у которых пользователь N в избранном»)

-создать пункт меню для зарегистрированных пользователей, где пользователь сможет удалить избранных пользователей из списка (пункт

«Избранное»)

Дизайн должен быть адаптивным.

Подробное тз в прикреплённом вордовском файле.

Для выполнения данного задания можно (да и нужно) использовать функцию «Добавить в друзья» компонента Community Builder

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