Оптимизировать сайт на Joomla 1.5 под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок122 просмотра

У сайта проблемы с отображением на мобильных устройствах - необходимо оптимизировать сайт под:

- смартфоны;

- планшеты.

Проверить отображение на андроид, mobile.

Сервис для проверки результата: http://www.responsinator.com/

По сайту:

- CMS Joomla 1.5

AndroidJoomla
8 лет назад
Decu
45 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров