Нужно написать парсер для Юр услуг.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Добрый день!  

Описываю Вам работу:  

Поучить на выходе: список ФИО + Адрес должников (в идеале вообще максимум информации – вплоть до телефона, профиля в соц-сети и пр. но это надо с базами сопоставлять результат выгрузки), дела ,которые оставлены без движения из-за непредоставления кандидатуры арбитражного управляющего. 

Выгружать с сайта kad.arbitr.ru – определения о банкротстве физ лиц.  

у них срок оставления без движения есть – это примерно месяц.  

Надеюсь описал более менее понятно.

8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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