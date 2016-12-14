Нужно выполнить доработки по сайту (сайт на Joomla) в соответствии с общим подробным техническим заданием. Оплата поэтапно. Тз в личку кандидатам.
Нужно написать парсер для Юр услуг.
Добрый день!
Описываю Вам работу:
Поучить на выходе: список ФИО + Адрес должников (в идеале вообще максимум информации – вплоть до телефона, профиля в соц-сети и пр. но это надо с базами сопоставлять результат выгрузки), дела ,которые оставлены без движения из-за непредоставления кандидатуры арбитражного управляющего.
Выгружать с сайта kad.arbitr.ru – определения о банкротстве физ лиц.
у них срок оставления без движения есть – это примерно месяц.
Надеюсь описал более менее понятно.
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