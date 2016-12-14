Нужно написать парсер для Юр услуг.

Добрый день!

Описываю Вам работу:

Поучить на выходе: список ФИО + Адрес должников (в идеале вообще максимум информации – вплоть до телефона, профиля в соц-сети и пр. но это надо с базами сопоставлять результат выгрузки), дела ,которые оставлены без движения из-за непредоставления кандидатуры арбитражного управляющего.

Выгружать с сайта kad.arbitr.ru – определения о банкротстве физ лиц.

у них срок оставления без движения есть – это примерно месяц.

Надеюсь описал более менее понятно.