Разработка софта для интегрированной системы

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Закрыт2 заявки106 просмотров

Разработка Софта для системы диспетчерского управления  со следующими функциями: 

-удаленное управление видеокамерами с записью, поиском и воспроизведением видеоматериала; 

-прием видеоматериала в режиме реального времени с неподвижных видеокамер; 

-прием сигналов с датчиков пожарной и охранной сигнализации; 

-управление системой энергообеспечения автономного объекта; 

- -формирование видео и аудиоконтента с формированием расписания прокрутки; 

-дистанционное управление яркостью. 

Переферийное оборудование и ПО установлено и отлажено. 

Нужно разработать СПО серверной части и АРМ оператора.

8 лет назад
skarlatyg
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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