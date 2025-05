Правки Wordpress

Нужен специалист по wordpress + woocomerce

Задачи:

1. Подправить плагин оповещений покупок(Live Sales Feed). Подправить метод отображения.

2. Установить рандомные аватарки для отзывов. Можно выделить для них папку где нибудь, что бы оттуда подтягивались.

3. Подгрузка фоток в Description после загрузки страницы (после скролла в область Description)

4. Починить главное изображение товара (при загрузке страницы не хочет его отображать. После обновления страницы все окей. Но трабл повторяется постоянно). После очисток кэша почти сразу это все проявляется.

5. Починить на quick view плагин (убрать этот глюк: {{{ data.variation.variation_description }}}

{{{ data.variation.price_html }}}

{{{ data.variation.availability_html }}}

6. В плагине Free Gifts отобразить сумму трех товаров (сумму трех товаров)

7. Поставить "Price for all three" текст с плагина в самый низ , после третьего товара.

8. Когда добавляю товары через плагин WP All Import то сбивается настройки темы по умолчанию, или как то странно отображение происходит страницы. Нужно как то починить это, что бы добавлять можно было нормально через импорт.

9. На popup шаблоне который используется убрать черную полосу (это поле для ввода данных эмейл и тд)

10. Сделать что бы popup окно закрывалось при нажатии на кнопку "Get that one" (так как за этим следует открытие нового окна с добавлением в корзину)

Низкая цена - в приоритете.