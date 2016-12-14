Сервис IPTV/OTT

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Закрыт2 заявки95 просмотров

Необходимо создать сервис онлайн телевидения с интеграцией под SmartTV. Аналог DivanTV.

8 лет назад
osivinyuk
Олег 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров