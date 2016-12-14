Настроить email рассылку (Interspire Email Marketer)

Всем привет. Есть скрипт для рассылки писем Interspire Email Marketer, необходимо с помощью его организовать серию писем вновь зарегистрированным на сайте.

Есть программист в штате, он свяжет сайт со скриптом. Но нужно показать как настроить скрипт на серию рассылок.

После этого проекта будут проекты с аналитикой, созданием дизайна писем, работа с подписной базой, создание цепочки smtp под рассылку, A/B тестирование и вообще всё, что связано с email маркетингом. Но первый шаг - это настройка скрипта.

Просьба писать, если есть реальный опыт работы с этим скриптом или знаете как с ним помочь.