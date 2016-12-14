Настроить email рассылку (Interspire Email Marketer)

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Всем привет. Есть скрипт для рассылки писем Interspire Email Marketer, необходимо с помощью его организовать серию писем вновь зарегистрированным на сайте.

Есть программист в штате, он свяжет сайт со скриптом. Но нужно показать как настроить скрипт на серию рассылок.

После этого проекта будут проекты с аналитикой, созданием дизайна писем, работа с подписной базой, создание цепочки smtp под рассылку, A/B тестирование и вообще всё, что связано с email маркетингом. Но первый шаг - это настройка скрипта.

Просьба писать, если есть реальный опыт работы с этим скриптом или знаете как с ним помочь.

Сервисы рассылок не предлагать, они не подходят из-за цен. База сайта 50к и растёт, поэтому при ежедневной рассылке сервисы просто не выгодны.

SMTP
8 лет назад
vlsubbotin
Владимир 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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