спарсить товары у поставщиков, подкорректировать и выложить к нам на сайт.
Настроить email рассылку (Interspire Email Marketer)
Всем привет. Есть скрипт для рассылки писем Interspire Email Marketer, необходимо с помощью его организовать серию писем вновь зарегистрированным на сайте.
Есть программист в штате, он свяжет сайт со скриптом. Но нужно показать как настроить скрипт на серию рассылок.
После этого проекта будут проекты с аналитикой, созданием дизайна писем, работа с подписной базой, создание цепочки smtp под рассылку, A/B тестирование и вообще всё, что связано с email маркетингом. Но первый шаг - это настройка скрипта.
Просьба писать, если есть реальный опыт работы с этим скриптом или знаете как с ним помочь.
Сервисы рассылок не предлагать, они не подходят из-за цен. База сайта 50к и растёт, поэтому при ежедневной рассылке сервисы просто не выгодны.
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