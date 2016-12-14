Сайт реальных встреч, сайт знакомств

Добрый день. Нужен сайт для встреч т.е что бы люди могли назначить встречу или вписаться на нее

Т.е примерно как blabla.car только смотришь доступные встречи в своем городе

Интуитивно понятный интерфейс. Без регистрации. Только имя пароль

потом приходит письмо о возможностьи полной регистрации

Предложить встречу

категория встречи

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знакомстра

бизнес

спорт

медицина

изучение иностранных языков

итп

Место встречи ... ст и город описание (координаты)

Дата и время

Телефон

возможность публиковать или не публиковать тел для учасников

Найти встречу по категории

посмотреть все встречи

сортировка по месту

дате

или категории

Вписаться на встречу

имя

тел

публиковать или нет для участников встречи

точно буду

возможно буду

Встреча состоиться если будет минимум 2 участников со статусом точно буду

как-то так