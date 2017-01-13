Для личной страницы пользователя (сайт на Joomla, компонент Community Builder) нужно добавить: - кликабельную строку «Добавить в избранное» - создать модуль1, выводящий список пользователей, которых данный пользователь добавил ...
Английская версия сайта на modx evo
Здравствуйте!
Необходимо на существующем сайте добавить английскую версию, без перевода, только функционал.
Ссылка: http://take.ms/gTF7W
Срок - 4 дня
Оплата: Себр, ЯД, WMR
Заявки фрилансеров
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