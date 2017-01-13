Английская версия сайта на modx evo

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Закрыт2 заявки143 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо на существующем сайте добавить английскую версию, без перевода, только функционал. 

Ссылка: http://take.ms/gTF7W

Срок - 4 дня

Оплата: Себр, ЯД, WMR

MODX
8 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров