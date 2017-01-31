Настроить импорт товаров (xml) от поставщика

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок134 просмотра

Импорт товаров с oasiscatalog.com , gifts.ru в интернет-магазин. Инструкция от поставщика прилагается прилагается. Магазин на Opencart. 

Нужно с 2-3  разных поставщиков настроить импорт товаров в один каталог на сайте

Opencart
8 лет назад
guest_14817495157813
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$60
5 дней
Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя. Быстро справился с задачей импорта товаров от поставщиков. До него пытались 3 программиста реализовать задачу, но безуспешно, только время зря потрачено. было.
Спасибо за интересный проект. Приятно работать с порядочным заказчиком!

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Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад